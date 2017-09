MP questiona mudanças em lei que alterou cargos comissionados na Câmara

A Câmara de Nova Odessa terá de explicar ao Ministério Público detalhes sobre o projeto de lei que alterou o regime e os cargos comissionados no município. As mudanças foram aprovadas pelo Legislativo em maio e reduziram de 122 para 98 as vagas para comissionados. O formato da lei, no entanto, foi alvo de duas representações populares no MP por suposta inconstitucionalidade. Antes de abrir investigação, no entanto, o órgão pediu que o Legislativo explique o teor do projeto e os critérios adotados pelos vereadores para aprovarem a mudança. Foto: Arquivo / O Liberal

A polêmica está concentrada no fato da Procuradoria-Geral de Justiça ter proposto no ano passado uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade), contestando a estrutura da prefeitura. Entre as considerações feitas pela Procuradoria, destacava-se a existência de oito cargos – entre eles o de diretor de Assuntos Jurídicos e Convênios, além de uma série de funções de assessoria – que, segundo o órgão, por serem funções “técnicas e também burocráticas”, não deveriam ser ocupados por nomeações.

Para escapar das exonerações, o Executivo apresentou o projeto alterando a nomenclatura de cargos, reduzindo vagas e também salário de secretários, por exemplo, que passaram a ser contratados como agentes políticos fora da CLT (Consolidação das Leis dos Trabalhos). A medida, de acordo com a prefeitura era uma forma de reduzir custos da máquina pública.