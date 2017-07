MP abre inquérito para investigar fechamento de padaria municipal

Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

O MP (Ministério Público) de Nova Odessa instaurou inquérito civil para investigar o encerramento das atividades da padaria municipal, anunciado pela prefeitura em abril, e a compra terceirizada dos itens de panificação. De acordo com a promotora de Justiça que está analisando o caso, Beatriz Desmaret, há indícios de improbidade administrativa na decisão que precisam ser esclarecidos. A denúncia foi feita ao MP pelos vereadores oposicionistas Carol Moura (PTN), Cláudio Schooder, o Leitinho (PV) e Antônio Teixeira (PT).

De acordo com os parlamentares, o fim da produção municipal culminará com a deterioração dos equipamentos sem o uso diário, além de dois servidores concursados como padeiros estarem recebendo salários sem ter o que produzir. Já a prefeitura defende que o custo de fabricação dos pães dentro do setor público era de R$ 0,50 por unidade, enquanto a terceirizada fornece o mesmo produto por R$ 0,42.

Os vereadores ainda alegaram ter feito visitas em dois imóveis cadastrados como propriedades da atual empresa terceirizada e não encontraram estrutura para produção dos alimentos. “Em visita in loco ao endereço em Americana foi constatado que o prédio se encontra fechado para ser alugado e a imobiliária informou ser propriedade da família Berggren”, escreveram os parlamentares, levantando suspeitas de ligação do prédio com o vice-prefeito Oscar Berggren Neto (PPS).