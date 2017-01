Motorista perde o controle do carro e atinge loja de conveniência

Após perder o controle do carro na noite desta quinta-feira (19), um motorista atingiu a porta de vidro de uma loja de conveniência, em Nova Odessa, e danificou a fachada do estabelecimento.

J.A.B., de 26 anos, entrou em um posto de combustível na Avenida Ampelo Gazzetta, no Parque Fritz Verzin. Com as chuvas, o piso do estabelecimento estava molhado e, sendo assim, o motorista teria perdido o controle do veículo Sandero e bateu na porta de vidro da loja de conveniência. Com o impacto, a fachada e as prateleiras do comércio ficaram danificadas.

Ninguém ficou ferido e o caso foi apresentado no plantão policial de Nova Odessa.