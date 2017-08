Motorista acusa policiais militares rodoviários de agressões em NO

O motorista disse que não seria preso e que ligaria para seu patrão. “Quando entrei no caminhão, ele [policial] pediu reforço. Logo depois chegaram outras viaturas e cinco policiais me tiraram a força de dentro do caminhão. Me jogaram contra o tanque do veículo e me bateram”, declarou.

De acordo com a vítima, os policiais foram até o local após serem avisados pela empresa de rastreamento sobre um suposto roubo de veículo. “Houve uma tentativa de assalto, porém, o caminhão não foi levado”, declarou. Segundo o motorista, um policial pediu seus documentos e mandou ele sair do veículo. “Ele disse que o caminhão tinha sido roubado e que eu estava preso. Falei: ‘como preso se eu sou o motorista do caminhão?’ Mostrei meu crachá e ele disse que não valia nada, que não enxergava, que tinha autonomia para me pegar e prender por roubo”, afirmou.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com a vítima, os policiais fecharam o caminhão, o colocaram dentro da viatura e seguiram para a delegacia. “Fiquei mais de três horas preso no camburão. Cheguei a dizer que estava sem ar e eles ignoraram. Mandaram eu calar a boca, me chamaram de vagabundo. Estou com hematomas pelo corpo e vou entrar com processo contra a Polícia Militar. É uma falta de respeito com o ser humano”, desabafou em uma entrevista concedida ao LIBERAL nesta sexta-feira.

O motorista mora em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Ele estava na região a trabalho e parou no posto de combustível para almoçar. A abordagem dos policiais militares rodoviários foi realizada por volta da 13h30.

O caso foi registrado na delegacia de Nova Odessa como desacato, desobediência e abuso de autoridade. No termo circunstanciado, o motorista e dois policiais militares estão qualificados como autores e vítimas. Outros dois soldados estão arrolados como testemunha e um como condutor.

O histórico diz apenas que a ocorrência foi apresentada por policiais militares rodoviários, que disseram ter sido solicitados no posto de combustível para atendimento de um suposto roubo de veículo, porém, depois descobriram que o crime não aconteceu. O termo afirma ainda que “houve agressão física entre as partes e que os envolvidos foram ouvidos em termo de declarações, as quais foram anexadas ao presente termo circunstanciado e nada mais”, completa.

RESPOSTA

A Polícia Militar informou via assessoria de imprensa que os soldados qualificados no termo circunstanciado foram acionados no posto de combustível pois havia notícia de que uma carreta havia perdido o sinal de rastreamento, podendo ser um caso de roubo ou furto.

“A equipe localizou o veículo com a porta do motorista aberta e no seu interior um indivíduo [o motorista], o qual foi solicitado para que desembarcasse e se identificasse, ato este que foi negado por várias vezes. Diante dos fatos, solicitaram apoio de outra viatura e repetiram a ação, porém, novamente sem êxito, sendo necessário o uso de força moderada para retirá-lo do interior do veículo. Nesta ação, devido ao nervosismo e agressividade do indivíduo [motorista], acabou por resultar em lesão de natureza leve em dois policiais militares. O indivíduo foi detido e encaminhado ao Distrito Policial de Nova Odessa para registro dos fatos”, traz nota da Polícia Militar sobre a situação.

O LIBERAL também fez contato com o delegado titular de Nova Odessa, Claudio Eduardo Nogueira Navarro, para mais informações sobre o termo circunstanciado, mas ele disse estar proibido pelo delegado seccional de Americana, Paulo Tucci, de dar entrevista ou qualquer outro tipo de declaração à imprensa. Navarro afirmou ainda que somente a assessoria da SSP (Secretaria de Segurança Pública) poderia responder aos questionamentos da reportagem.

Em nota, a SSP informou que a Polícia Civil de Nova Odessa elaborou um termo circunstanciado de desacato, desobediência e abuso de autoridade. “As partes foram ouvidas e encaminhadas ao IML (Instituto Médico Legal) para realização de exame de Corpo de Delito. O caso foi encaminhado para apreciação do Jecrim (Juizado Especial Criminal)”, encerra o texto sobre o assunto.