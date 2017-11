‘Manhã de serviços’ atrai cerca de 300 pessoas em N. Odessa

Foto: Leon Botão - O Liberal

A ação desenvolvida pela Prefeitura de Nova na manhã desta quarta-feira, feriado do Dia da Proclamação da República, batizada de “manhã de serviços”, levou cerca de 300 pessoas à Praça Central José Gazzetta, no Centro. O evento foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o objetivo de estimular novos negócios na cidade e o consumo no comércio local.

Entre os serviços, houve a presença de consultores jurídicos, que tiraram dúvidas da população e empreendedores, ajudando inclusive na confecção de currículos por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Também foram prestados serviços de saúde como aferição de pressão arterial, glicemia, teste de visão e corte de cabelo. Houve também apresentação do Canil da Guarda Municipal de Sumaré.

Segundo secretário municipal Elvis Garcia, os serviços de saúde foram os mais procurados. Além disso, ele afirmou que a ação atraiu um número bom de pessoas ao Centro, movimentando o comércio. “O maior intuito era trazer o pessoal para poder consumir no comércio local. Infelizmente algumas lojas não abriram, mas algumas outras sim”, comentou.