Mais um morre afogado em represa de Nova Odessa

Um jovem não identificado morreu na noite desta terça-feira (10) após se afogar em uma represa de Nova Odessa, próximo ao limite com Americana. Segundo os bombeiros, a vítima teria aproximadamente 20 anos de idade. É a terceira morte por afogamento na RPT (Região do Polo Têxtil) neste ano. Foto:

Segundo relato do Corpo de Bombeiros de Americana, que atendeu ao caso, o jovem nadava quando um amigo percebeu que ele estaria se afogando e foi pedir ajuda. A corporação recebeu o chamado às 19h50 e localizou o corpo da vítima às 20h50 com a ajuda de um grupo de pescadores que indicou a localização aproximada de onde os jovens estavam, já que os amigos do rapaz já haviam ido embora.

O jovem não portava documentos e, até as 22h desta terça, não havia sido identificado.

Mortes

No dia 1º de janeiro o ajudante de Pintor José Martins dos Anjos Júnior, de 26 anos, morreu enquanto nadava durante a madrugada em uma represa no bairro Vale dos Lírios, também em Nova Odessa. No dia 3, o jovem Guilherme Marques Audizio, de 19 anos, também morreu enquanto nadava em uma lagoa na Fazenda Galvão, na área rural de Santa Bárbara d’Oeste.