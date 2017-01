Ladrões invadem loja e levam 450 óculos de grau e de sol

Ladrões invadiram um laboratório fotográfico e levaram 450 óculos de sol e de grau, em Nova Odessa, nesta quarta-feira (4). O crime foi descoberto quando funcionários chegaram para trabalhar, por volta das 9 horas. A loja fica na Avenida Carlos Botelho, no Centro.

Além de furtar os óculos que estavam expostos, os bandidos picharam as paredes do laboratório fotográfico com os dizeres “nois é zica, 1533, ladrão ninja 155”. O crime foi registrado na delegacia do município e será investigado pela Polícia Civil.

Os furtos em estabelecimentos comerciais do município têm sido frequentes.

Em novembro passado, um homem de 42 anos foi detido, depois de ser flagrado por um vigilante em cima do telhado de uma loja de roupas. Ele alegou que estava apenas urinando e foi liberado após registro da ocorrência.

Na mesma semana, um estabelecimento que aluga e vende roupas de festas foi invadido por criminosos. Ladrões quebraram a vitrine e furtaram 15 ternos. O proprietário teve um prejuízo aproximado de R$ 30 mil. Ninguém foi preso.