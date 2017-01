Ladrões invadem loja e furtam R$ 20 mil em joias e relógios

Ladrões invadiram um estabelecimento comercial, em Nova Odessa, e deram um prejuízo aproximado de R$ 20 mil em joias, relógios e eletrônicos. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13), na Rua Rio Branco, no Centro. Quando o funcionário E.Z., de 37 anos, chegou para trabalhar, por volta das 8h30, percebeu que o teto do prédio estava com sinais de arrombamento.

Segundo ele, foram levados 90 anéis folheados, quatro de pedra, 180 alianças folheadas e de aço, 12 brincos, 21 gargantilhas, dez correntes, 18 pulseiras, 68 relógios de marcas variadas, seis óculos de sol, um notebook e um tablet.

Foto: Arquivo / O Liberal

O crime foi registrado na delegacia do município para investigação. Até o momento, a polícia ainda não havia identificado os autores do furto.

Esse é o segundo caso de furto a estabelecimento comercial, em Nova Odessa, desde o início de 2017. Na primeira semana do ano, ladrões invadiram um laboratório fotográfico e levaram 450 óculos de sol e de grau. O crime foi descoberto quando funcionários chegaram para trabalhar, por volta das 9 horas. A loja fica na Avenida Carlos Botelho, no Centro. Ninguém foi preso.