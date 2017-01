Ladrões invadem chácara e fazem ‘limpa’

Ladrões invadiram uma chácara em Nova Odessa e furtaram eletrodomésticos, bebidas e roupas. O crime foi descoberto na noite desta sexta-feira pelo proprietário da casa, um industriário de 55 anos que mora em Americana.

Segundo a vítima, ao chegar no endereço, na Rua Flavio Bicudo Welsh, no Residencial Vale dos Lírios, ele percebeu que o portão social estava aberto e com a fechadura danificada. Ao entrar, se deparou com as portas de blindex do imóvel todas quebradas.

Foto: Arquivo / O Liberal

Dentro da casa, a vítima disse ainda que uma porta de madeira de um dos quartos e uma janela do depósito de ferramentas, também haviam sido danificadas. Os ladrões levaram um freezer, um ventilador de teto, uma televisão de 42 polegadas, dois receptores de sinais, várias bebidas, roupas de cama, uma roçadeira e o motor de uma motocicleta.

O caso foi registrado pela vítima na delegacia do município e será investigado pela Polícia Civil. A chácara não possui alarmes nem câmeras de segurança.