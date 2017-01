Ladrões arrombam bar e furtam bebidas e R$ 1,5 mil

Ladrões invadiram um bar e furtaram bebidas e dinheiro, em Nova Odessa. O crime foi descoberto pela proprietária do estabelecimento na manhã desta quinta-feira (19), mas só chegou ao conhecimento da Polícia Civil no período da tarde. Ninguém foi preso.

Segundo a comerciante C.G.P.S., de 32 anos, quando ela chegou no bar, por volta das 9 horas, descobriu que o local havia sido alvo de criminosos. Ela constatou o furto de garrafas de cerveja e de água, quatro litros de whisky, energéticos, sete litros de vodka e R$ 1,5 mil.

Foto: Arquivo / O Liberal

O estabelecimento fica na Rua dos Ipês, na altura do número 280, no Jardim Alvorada. A vítima não soube dizer como os bandidos entraram no bar. O local não possui câmeras de segurança nem alarme. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido na madrugada.

A ocorrência foi registrada pela comerciante na delegacia do município e será investigada pela Polícia Civil. Porém, ainda não há pistas dos suspeitos.

