Justiça determina que dirigente sindical volte ao trabalho

O dirigente sindical e motorista de ambulância concursado na Prefeitura de Nova Odessa, Wladiney Pereira Brigida conquistou em processo trabalhista o direito de ser reincorporado ao quadro de servidores do Executivo. Ele foi exonerado em setembro de 2015, após a prefeitura alegar faltas ao serviço e insubordinação. Uma liminar estava garantindo sua permanência no cargo desde então. O juiz substituto do TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) Vilson Previde ainda condenou a prefeitura a pagar R$ 20 mil como forma de indenização moral pelo caso.

Brigida é um dos principais opositores do prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB) e moveu sete processos eleitorais contra o tucano. Os motivos que teriam levado a sua exoneração passam pela recusa no transporte de um paciente e pela frequência no trabalho – desde que entrou no quadro de servidores, em 2013, o também presidente da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) passou por três avaliações de desempenho e frequência sendo que no último deles recebeu nota abaixo do mínimo necessário para sua aprovação no cargo.

LEIA TAMBÉM: Vacinação contra febre amarela deve ser agendada

No entendimento do magistrado, as faltas do servidor foram justificadas pelo seu desempenho nos cargos sindicais, ausências que são amparadas pela legislação trabalhista. Previde também acredita que a avaliação de frequência foi feita de forma parcial. “Outrossim, há elementos que levam o juízo, como bem denunciado pelo autor em sua inicial, a entender que a Comissão de Avaliação não era composta por pessoas imparciais, ao passo que integrada, em sua maioria, de funcionários ocupantes de cargos em comissão ou de chefia”, pontuou. O juiz do Trabalho também considerou que o não transporte de paciente não foi motivo grave o suficiente para explicar a exoneração.