Justiça dá prazo para Correios se manifestar

“Os problemas em relação aos Correios se agravaram em 2015 e, desde então, a Administração vem tomando uma série de medidas cobrando o restabelecimento do serviço de qualidade”, explicou o secretário de Assuntos Jurídicos, Demétrius Adalberto Gomes. “Nos últimos meses, no entanto, notamos considerável aumento nos registros de reclamações dos munícipes, que recorrem à Prefeitura buscando informações sobre o assunto bem como orientações sobre como proceder”, continuou.

Gomes explicou que o prazo de 72 horas para manifestações refere-se ao pedido de liminar do processo. “Pedimos na liminar para que a agência dos Correios em Nova Odessa funcione todos os dias; que seja feita a adequação de funcionários de acordo com o fluxo de pessoas, possibilitando assim atendimento do serviço no prazo e ainda disponibilização de segurança armada, já que o local trabalha com valores”, explicou. O prazo começa a contar a partir da notificação dos Correios.

O juiz da Justiça Federal também já designou para outubro a audiência de conciliação sobre o assunto. “Esta é uma audiência para ajuste de conduta, ou seja, para ver se os Correios querem fazer alguma adequação antes do julgamento da ação”, explicou.

O secretário de Assuntos Jurídicos destacou que a Prefeitura fez, nos últimos anos, inúmeros contatos com representantes dos Correios e, inclusive, chegou a ir a Bauru, onde está a sede da empresa. “Em todos os contatos feitos, a empresa prometia melhorar o serviço, o que não ocorreu. A empresa chegou a anunciar contratação de mais profissionais e também realização de um mutirão em Nova Odessa para regularizar a entrega de correspondências, mas os serviços continuaram gerando reclamações”, disse.

Ele ressaltou que a ausência de um representante da empresa em debate que ocorreu no início do mês na Câmara de Nova Odessa levou a Administração a recorrer à esfera judicial.