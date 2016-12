Foto: Arquivo / O Liberal

A dupla presa em janeiro deste ano portando duas metralhadoras, uma espingarda calibre 12, coletes à prova de balas e toucas ninjas, na praça de pedágio da Rodovia Anhangüera (SP-330), em Nova Odessa, foi condenada pelo juiz Gabriel Baldi de Carvalho por porte ilegal de armas e receptação. Reginaldo Nicácio, de 35 anos, pegou 8 anos e 11 meses em regime inicial fechado, enquanto seu comparsa, Márcio Gustavo de Souza Bezerra, de 24 anos, ficará sete anos recolhido, mas em regime semiaberto. Ainda cabe recurso em segunda instância.

Nicácio e Bezerra foram abordados na praça de pedágio por volta das 23h40 do dia 6 de janeiro deste ano durante uma “operação bafômetro” da Polícia Militar Rodoviária. Os policiais desconfiaram da dupla quando eles pararam em uma cabine de pedágio que estava fechada e depois andaram em marcha à ré para ir até outra cancela. Eles vestiam coletes à prova de balas no momento da abordagem e, por isso, os policiais revistaram também o carro e encontraram as armas. O veículo em que eles estavam era roubado.

No transcorrer do processo, os acusados foram ouvidos e negaram a prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, dizendo que iriam entregar as armas em Limeira em troca de pagamento em dinheiro. Os suspeitos disseram também que não sabiam da origem ilícita do veículo.

O juiz entendeu, entretanto, que a negativa dos réus não convencia e que existem provas indicando que a dupla roubou o carro que usava. A receptação foi “absorvida” pelo roubo na sentença.

Carvalho apontou que, por ser reincidente e não ter bons antecedentes Nicácio deveria receber pena maior e em regime fechado. “Sua custódia é necessária à garantia da ordem pública, evitando-se, assim, que ele retome sua atividade criminosa. A ele, portanto, nego o direito de recorrer em liberdade”, escreveu o juiz. Por outro lado, Bezerra que é réu primário e se encontra preso desde o crime poderá recorrer em liberdade e deve cumprir a pena em regime semiaberto.