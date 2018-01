Jardim São Jorge e Maria Helena terão recapeamento

Segundo o diretor de Obras de Nova Odessa, Erik Ortolano, as obras serão realizadas pela Empresa Investimentos Campinas – Comercial, Pavimentadora e Construtora Ltda., que venceu o processo de licitação. Ao todo serão investidos R$ 500 mil, sendo R$ 6,9 mil de contrapartida da Prefeitura.

“Mais uma vez nossa cidade avança com o apoio do senador. Esta é a segunda vez em meu mandato que recebemos o apoio dele para melhorar a infraestrutura de nossa cidade”, disse o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza.

A Prefeitura de Nova Odessa inicia esta semana o recapeamento de ruas do Jardim São Jorge e Jardim Maria Helena. Serão investidos R$ 493,1 mil nas obras, liberados pelo Ministério das Cidades através de emenda do senador Aloysio Nunes. Além da recuperação asfáltica, o contrato prevê o nivelamento dos poços de visita e pintura da sinalização.

No Jardim São Jorge serão pavimentados a Rua Belém e trechos das ruas São Luiz, Rio de Janeiro, Manaus, Aracaju, Natal, Vitória, Recife, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre. O contrato prevê ainda recuperação asfáltica de um trecho da Rua Geraldo Oliveira, no Jardim Maria Helena. A expectativa é que as obras sejam concluídas em 90 dias.

Mais obras

LEIA TAMBÉM: Prefeitura lança projeto para vítimas de violência

Além da recuperação destas ruas, a Prefeitura vai contratar empresa para recapeamento de 40,7 mil metros quadrados de ruas em sete bairros de Nova Odessa. Será investido R$ 1 milhão nas obras, recurso proveniente de emenda do deputado federal Sinval Malheiros.