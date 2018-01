IPTU começa a ser distribuído nos próximos dias

“Não é necessário vir ao Paço Municipal para retirar o documento. Os boletos serão entregues nas casas, mas os moradores que desejarem podem também consultar o valor do tributo com toda comodidade no site da Prefeitura”, reforçou.

Os Correios de Nova Odessa iniciam nos próximos dias a distribuição dos boletos de cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2018. A Administração já encaminhou todos os dados à companhia, que se comprometeu a entregar o documento em tempo hábil. O vencimento da cota única com desconto de 10% ou da 1ª parcela é no dia 10 de fevereiro. O documento também está disponível para consulta no site da prefeitura .

A exemplo do ano passado, a cobrança está sendo feita em novo formato, chamado de carta cobrança. No documento estão todas as informações sobre o contribuinte e também sobre o imóvel, com valores a serem pagos em cota única ou parcelado em 10 vezes (sem o desconto).

Este ano, serão distribuídos 22.342 carnês e a expectativa da Administração é arrecadar R$ 28.905.896,47 com o tributo, que é uma das principais fontes de arrecadação da Prefeitura e é usado no custeio de serviços de Saúde, Educação, Merenda e folha de pagamento dos servidores, além de obras de infraestrutura.

Pagamento

Contribuintes que optarem pelo pagamento da cota única terão 10% de desconto no valor. Se optarem pelo parcelamento, poderão pagar o tributo sem descontos, dividido em até dez parcelas.

O pagamento pode ser feito nos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander e Itaú. “Estas instituições contam com diferentes canais de atendimento como caixas eletrônicos, correspondentes bancários, internet, entre outros, para o pagamento. As informações sobre onde o IPTU pode ser pago estão impressas no boleto de cobrança”, explicou Mara.

Moradores que eventualmente não receberem o carnê do IPTU até a data do primeiro vencimento também podem obter a guia para pagamento diretamente no site da Prefeitura de Nova Odessa.