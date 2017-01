Instituto é alvo de outras ações no TJ

O IEC (Instituto Educacional Carvalho) também responde ações de improbidade administrativa na Justiça Estadual. Segundo levantamento feito pela reportagem do LIBERAL, na cidade de Mauá, onde fica a sede da entidade, o Ministério Público ofereceu denúncia – que foi aceita em agosto de 2015 – depois que o TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou o termo de parceria firmado com a prefeitura local, no valor de R$ 1,914 milhão. Nesse caso, o IEC foi contratado para ministrar aulas de teatro, música e artes plásticas, entre outras atividades, no Centro de Referência e Investigação Artística do município. A sentença ainda não foi proferida.

Em Aparecida, a ação de improbidade investiga suposto uso do dinheiro do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) para

pagamento de despesas que não tinham qualquer relação com a atividade de manutenção e desenvolvimento do ensino. Neste caso, a Justiça decidiu, inclusive, pelo bloqueio de bens para garantir o ressarcimento dos cofres públicos em caso de condenação. A ação foi protocolada em 2014 e também aguarda sentença.

LEIA TAMBÉM: 'Padaria' vendia, na verdade, produtos de limpeza

Já em Santo André, o Ministério Público investiga o contrato entre a prefeitura e o Instituto Educacional Carvalho, firmado em 2009. A suspeita é que pelo menos R$ 2,6 milhões tenham sido pagos indevidamente. Nesse caso, porém, não há registro de ação no site do Tribunal de Justiça.