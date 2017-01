Idoso é baleado durante roubo a residência em Nova Odessa

Um aposentado de 69 anos foi baleado durante um roubo a residência, na noite desta segunda-feira (23), em Nova Odessa. O crime aconteceu por volta das 23h30, na Rua Benedito Capelato, no Jardim Planalto. A vítima teria reagido ao assalto e acabou sendo atingida por um tiro no pescoço.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens, um deles armado com revólver, pularam o portão da residência e surpreenderam o aposentado S.M. e uma amiga dele, a gerente comercial D.S.H., de 26 anos, que assistiam televisão na sala. Um terceiro suspeito teria ficado do lado de fora, em um carro azul.

Os criminosos entraram pela porta da sala, que estava entreaberta, e renderam as vítimas. Eles mandaram os dois ficarem quietos e perguntaram onde estava o dinheiro, segundo relatou a gerente comercial. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com a mulher, os bandidos reviraram a casa e ameaçaram atirar nela e no aposentado se não encontrassem dinheiro. O idoso teria passado mal e começado a discutir com os criminosos. Com medo, a amiga dele disse à Polícia Militar que correu para os fundos da casa e na sequência, ouviu um tiro.

O aposentado foi atingido no pescoço. Após o disparo, os bandidos fugiram levando um aparelho celular e R$ 230. Um vizinho da vítima chegou a tirar o carro da garagem para socorrer o idoso, mas uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou na mesma hora e o levou para o hospital municipal de Nova Odessa.

A vítima foi transferida para um hospital particular de Americana, onde permanece internada. Segundo o boletim de ocorrência, o aposentado está em coma induzido e com um projétil alojado na região do pescoço.

Policiais civis também estiveram no local. Uma faca foi apreendida para investigação das digitais. O crime foi registrado na delegacia do município, mas os suspeitos ainda não foram identificados.