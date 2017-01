Hospital cria sala específica para gestantes e crianças

Em processo de reestruturação, o Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa, inaugurou nesta semana uma sala de espera específica para gestantes e crianças, além de obras de ampliação na recepção do Pronto-Socorro da unidade.

De acordo com o secretário interino de Saúde do município, Vanderlei Cocato, o objetivo foi garantir maior conforto aos pacientes e melhor qualidade no atendimento, sendo que uma terceira sala de espera, destinada aos visitantes, deve ser inaugurada nos próximos dias.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“A separação das salas de espera e do atendimento no hospital era um desejo antigo do prefeito Bill (Benjamim Bill Vieira de Souza). Temos realizado uma série de melhorias na infraestrutura do hospital com objetivo de oferecer mais conforto aos pacientes e agora estamos implementando a nova sala de espera. Em breve teremos um acesso diferenciado para visitas, que ficará separado dos pacientes que estão no pronto-socorro”, explicou Cocato.

A partir de agora, o paciente que chegar à unidade deverá procurar a recepção para informar sua condição e, em seguida, será encaminhado para a sala de espera mais adequada ao seu caso.

Além da nova sala e da ampliação da recepção do PS, a administração vem realizado também melhorias na área da enfermaria e, na sequência dos trabalhos, o hospital deve ganhar uma nova sala de sorologia.

Postos

A prefeitura informou também que algumas mudanças em postos de saúde vêm sendo promovidas, como no caso da UBS (Unidade Básica de Saúde) 4, no Jardim São Francisco, que passou a funcionar como Pronto-Atendimento.

A unidade realiza atendimentos em geral às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 19h, sendo que os atendimentos de ginecologia e pediatria são feitos às terças e quintas, das 7h às 16h.