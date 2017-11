Homens são presos após furtar estação ferroviária de Nova Odessa

Três homens foram presos na tarde desta quinta-feira (23), em Nova Odessa, por furto e receptação de peças metálicas. Um deles é proprietário de um comércio de sucatas. Um adolescente de 14 anos também foi detido, mas acabou sendo liberado aos responsáveis. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

Guardas da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) receberam uma denúncia de que três pessoas, entre elas um menor, estariam praticando furto pela estação ferroviária e levando os objetos para comércio no Jardim Flórida.

Os suspeitos foram abordados pela Rua Dante Gazzetta com várias peças metálicas pertencentes à prefeitura. Tratam-se de um morador do Jardim Campos Verdes, de 29 anos, um morador do Jardim São Jorge, de 26 anos, e um adolescente de 14 anos, morador do Jardim Terra Nova.