Um vendedor de 37 anos, inconformado com o pedido de separação da mulher, ateou fogo no colchão do casal na noite desta segunda-feira (19), em Nova Odessa. As chamas, no entanto, se alastraram e o homem precisou da ajuda de vizinhos para conter o incêndio. O fato ocorreu em um condomínio de apartamentos na Rua Angelo Cocato, no bairro Jardim Monte das Oliveiras.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o fogo se propagou e atingiu a cama e o dormitório do casal. O calor do incêndio também teria danificado a fiação e o acabamento dos outros cômodos. No bloco onde está localizado o apartamento, existem 16 imóveis, quatro unidades por andar. Os vizinhos tiveram que se dividir para conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Foto: Arquivo/O Liberal

Em depoimento à polícia, o vendedor J.A.O. alegou que ficou revoltado com a separação e aproveitou a ausência da sua mulher para atear fogo no colchão. Ele disse ainda que não imaginava que as chamas se alastrariam, causando outros estragos.

Na delegacia, a mulher dele J.L.N., de 34 anos, disse que o marido vive a ameaçando. O vendedor foi autuado em flagrante por violência doméstica, incêndio e ameaça.