Homem morre baleado em posto de combustível de Nova Odessa

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Um homem morreu baleado num posto de combustível de Nova Odessa na tarde deste sábado (12). O crime ocorreu por volta das 13 horas.

O rapaz havia deixado seu carro no lava-jato do posto, localizado na rua Heitor Penteado, em frente ao IZ (Instituto de Zootecnia), e deu uma volta com um amigo. Quando retornou para retirar seu veículo, uma moto apareceu e, segundo testemunhas, o garupa teria efetuado ao menos 14 disparos. A vítima morreu na hora.

A perícia está no local neste momento e a Polícia Civil só vai fornecer mais informações após o registro do boletim de ocorrência no Plantão Policial da cidade.