Homem morre após ser agredido em Nova Odessa

Um homem morreu após ser agredido por ao menos cinco pessoas na noite desta quinta-feira (9), em Nova Odessa. A vítima, identificada como Marciel Coleto dos Santos, de 35 anos, foi socorrida por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas chegou sem vida ao hospital. Ele apresentava ferimentos na cabeça e lesões no tórax e nas costelas. Foto: Arquivo / O Liberal

O crime aconteceu próximo da meia-noite, na linha férrea, na altura do Jardim São Jorge. Policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que cinco homens em um Fiesta de cor preta estava agredindo uma pessoa na malha ferroviária.

Quando chegaram no local, os policiais encontraram a vítima gravemente ferida. Antes de ser socorrido pelo Samu, Santos disse aos soldados que estava bebendo no “Bar do Nardo”, no Jardim Santa Rosa e que quando seguia para sua residência, de bicicleta, foi agredido pelos suspeitos. A vítima não soube dizer a identificação dos criminosos, bem como a quantidade. Apenas que havia sido agredido e que queriam fazer maldade contra ele.