Homem morre após bater na guia da calçada e ser arremessado de moto

O industriário Edivan Deziderio de Oliveira, de 27 anos, morreu na tarde deste domingo, em Nova Odessa, depois de se envolver em um acidente com a moto que dirigia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu na tarde deste domingo, por volta das 16h30, na Avenida Antonio Rodrigues Azenha, próximo da ponte do Ribeirão Quilombo, no bairro Vila Azenha.

Oliveira dirigia uma Kawasaki Ninja de 300 cilindradas e teria batido na guia da calçada. Com o impacto, a vítima foi arremessada contra uma árvore e morreu na hora. A causa do acidente ainda deve ser apurada pela polícia.