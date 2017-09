Homem é preso por agredir a própria mulher e ameaçar a família

Um homem de 40 anos foi preso nesta quinta-feira (31), em Nova Odessa, após agredir a própria mulher e ameaçar a família. Ele também tentou bater nos policiais militares que atenderam a ocorrência e teve de ser algemado. Foto: Arquivo / O Liberal

O caso aconteceu por volta das 10 horas, na Rua Alberto Stepanow, no bairro Monte das Oliveiras. Quando os policiais chegaram no local, o autor estava bastante agressivo e ameaçando a família, dizendo que “de hoje não passavam e que ia matá-los”. A mulher dele disse ter sido ameaçada com um facão e agredida.

Os policiais tentaram conversar com o suspeito e diante da recusa do autor em manter um diálogo, tiveram que algemá-lo. Ele foi apresentado na delegacia do município e autuado em flagrante por violência doméstica. A vítima passou por atendimento no hospital do município.