Homem é preso após roubar e estuprar jovem de 19 anos

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (25), em Nova Odessa, após roubar e estuprar uma jovem de 19 anos. A vítima estava em um ponto de ônibus na Avenida Carlos Botelho quando foi abordada pelo criminoso, que roubou seu celular antes de levá-la para um matagal.

Nesta quarta-feira, guardas municipais estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Planalto, em Nova Odessa, quando a vítima se aproximou da viatura e contou que tinha sido roubada e estuprada. A jovem informou aos patrulheiros que aguardava por um ônibus, quando foi rendida por um homem moreno, que fez menção de estar armado e exigiu que ela entregasse o celular.

Em seguida, o criminoso obrigou a jovem a acompanhá-lo e a levou para um matagal. Foi, então, que o homem tirou a própria roupa e a da vítima, e cometeu o estupro. Durante o estupro, a moça ainda foi ameaçada de morte, caso resistisse aos pedidos do criminoso. Depois, ele mandou a mulher ficar por uma hora no local, sem chamar a polícia. Em seguida, o homem fugiu.

A jovem conseguiu passar as características do criminoso para os guardas, que localizaram o suspeito na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini. O homem foi identificado como A.M.P.G., morador de Santa Bárbara. Com ele, os guardas encontraram o celular da vítima. O criminoso foi levado ao plantão policial da cidade, onde foi autuado em flagrante por roubo e estupro.

Outro caso

Na última terça-feira (24), um rapaz de 19 anos foi preso temporariamente, em Santa Bárbara d´Oeste, acusado de roubar e estuprar uma jovem de 21 anos. O crime aconteceu no dia 8 de janeiro, no município barbarense.

