Homem é preso após invadir a casa dos pais e agredi-los

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (8), em Nova Odessa, após invadir a casa dos pais e agredi-los com chutes e socos. A violência aconteceu por volta da 1 hora, na Rua Pedro Parras de Camargo, no Jardim Éden. Foto: Arquivo / O Liberal

Quando chegaram no endereço, policiais militares encontraram o autor do lado de fora da residência, bastante alterado. A mãe dele, uma costureira de 56 anos, disse que o filho é usuário de drogas e havia invadido a casa após escalar o muro. Ela relatou, inclusive, já ter registrado vários boletins de ocorrências contra o autor e solicitado, recentemente, medida protetiva.

O suspeito ameaçou os pais de morte, agrediu a mãe com chute no pé e socos na barriga e cuspiu em seu rosto. A costureira e o marido, um operador de máquinas de 62 anos, conseguiram colocar o filho para fora de casa, mas ele empurrou o portão provocando um ferimento no joelho do próprio pai.