Homem é detido acusado de estuprar sobrinha-neta de 14 anos

Um homem de 59 anos foi detido na noite deste domingo (20), em Nova Odessa, acusado de estuprar a sobrinha-neta de 14 anos. Policiais militares foram chamados na Avenida Brasil, por volta das 19 horas, onde um homem estaria detido por populares por abuso sexual de uma criança. Quando chegaram no endereço, os soldados foram informados pelo denunciante de que o suspeito teria sido socorrido por familiares ao Hospital Municipal.

No hospital, no entanto, não localizaram o autor nem sinais de que havia passado por lá. Os policiais seguiram, então, para a residência do acusado, onde o encontraram. Ele foi detido e conduzido até a delegacia. A vítima também esteve na unidade policial e disse que estava no quarto penteando o cabelo, quando o suspeito chegou, a segurou pelo braço e lambeu seu rosto e pescoço.

O delegado de plantão, Robson Gonçalves de Oliveira, registrou ocorrência de estupro de vulnerável e pediu exame de corpo delito à vítima. Depois de prestar depoimento, o homem foi liberado. Por se tratar de estupro de criança, a investigação corre em sigilo.