Homem invade sorveteria e foge com dinheiro e celular em NO

Um homem ainda não identificado assaltou uma sorveteria na noite desta quinta-feira (17), em Nova Odessa. Ele entrou no estabelecimento armado e levou o dinheiro que estava no caixa e o celular da funcionária, uma estudante de 22 anos. O crime aconteceu por volta das 21h50, na Rua Carmini Piconi, no Residencial Mathilde Berzin. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com a estudante, ela estava no interior do prédio quando um rapaz entrou armado com uma pistola e anunciou o assalto. A vítima não soube dizer quanto havia de dinheiro no caixa. Além da quantia pertencente ao estabelecimento, o bandido roubou o iPhone da estudante.

A jovem descreveu o criminoso como sendo de cor parda, com aproximadamente 1,70 metro de altura, magro, com idade entre 18 e 22 anos. No momento do assalto, ele usava uma blusa com capuz e boné. O crime foi registrado na delegacia do município.