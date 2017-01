Homem agride o próprio pai de 86 anos

Foto: Arquivo - O Liberal

O técnico em segurança do trabalho A.J.B., de 54 anos, foi preso em flagrante após agredir com socos e tapas o próprio pai, o aposentado O.B., de 86 anos, na noite desta sexta-feira, no Centro de Nova Odessa. Segundo o registro do caso, a vítima tinha ferimentos na cabeça, olho e braços, causados pelas agressões do filho. O acusado responderá por lesão corporal, e foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré.

Conforme informações da Polícia Civil, por volta das 22h30, a neta do aposentado, pediu ajuda a policiais militares que faziam patrulhamento pelo Centro da cidade, relatando que seu avô havia telefonado dizendo que tinha sido agredido. Os policiais foram até o endereço do aposentado e o encontraram ferido.

A vítima relatou aos policiais que o filho morava com ele desde junho do ano passado, e que ele costuma beber. Na noite desta sexta, entretanto, após consumir bebidas alcoólicas, e sem motivo, o homem passou a agredir o idoso. Segundo o aposentado, o filho o empurrou contra uma mesa, deu socos e tapas na cabeça e nos braços e até tentou arremessar um botijão de gás contra o pai, mas não conseguiu levantar o objeto. Também segundo o idoso, ele acabou caindo no chão e o filho pisou em sua barriga. Após as agressões, o técnico saiu de casa.

Lesão corporal

O aposentado foi levado ao Hospital Municipal de Nova Odessa, onde recebeu atendimento e foi liberado. Quando voltaram, os policiais e a vítima, para a casa, o autor das agressões já estava no local. Os PMs o questionaram sobre as acusações, e o homem negou ter agredido o pai, afirmando que não sabia como o aposentado havia se machucado.

Pai e filho foram levados à delegacia de plantão onde ambos foram ouvidos pelo delegado. O agressor foi enquadrado por lesão corporal, e foi arbitrada fiança no valor de um salário-mínimo, mas como o autor não apresentou o valor, acabou ficando preso.