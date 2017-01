Garçom que morreu afogado será enterrado nesta quarta em Nova Odessa

Foto: Facebook / Reprodução

O corpo de Renan Caldas de Souza, vítima de um afogamento em Nova Odessa, será enterrado nesta quarta-feira, às 17h, no cemitério do município. O corpo do garçom de 38 anos foi encontrado na noite desta terça pelo Corpo de Bombeiros na Represa 2, próximo ao limite com Americana. Essa foi a terceira morte por afogamento na RPT (Região do Polo Têxtil) neste ano.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na represa com dois amigos, quando acabou se afogando. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 19h50 e localizou o corpo da vítima às 20h50 com a ajuda de um grupo de pescadores, que indicou a localização aproximada de onde os jovens estavam, já que os amigos do rapaz já haviam ido embora.

A polícia, com a ajuda da família da vítima, encontrou os amigos e verificou que o veículo em que eles estavam tinha manchas de sangue na lataria. A dupla e o veículo foram levados para a Delegacia Policial do município para averiguação.

Porém, a perícia indicou que Renan havia morrido por afogamento e não sofreu qualquer tipo de violência. Assim, os amigos foram liberados.