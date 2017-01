Garçom é preso por agredir a ex-namorada em Nova Odessa

Um garçom de 29 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (2), em Nova Odessa, após agredir a ex-namorada, uma cabeleireira de 32 anos. O crime ocorreu por volta das 22 horas, em um ponto de ônibus na Rua Aristides Bassoura, no bairro Bosque dos Cedros.

Guardas municipais receberam uma denúncia de que no local havia uma mulher sendo agredida por um homem na altura do número 301. Quando chegaram no endereço, os patrulheiros se depararam com um casal e uma criança.

Foto: Leon Botão / O Liberal

Questionada, a cabeleireira B.C.M.D. disse que havia sido agredida fisicamente com um soco no rosto pelo ex-namorado, o garçom W.C.D., que também estava no local.

A vítima demonstrou interesse em registrar a ocorrência e afirmou ainda já ter processado o suspeito amparada pela Lei Maria da Penha. O garçom confirmou o crime e foi apresentado na delegacia do município. Lá, foi autuado em flagrante pelo delegado Robson Gonçalves de Oliveira, por lesão corporal e violência doméstica, sem direito a fiança.