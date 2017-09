Furto de cão vira-lata vai parar na polícia em Nova Odessa

Uma mulher de 23 anos procurou a Delegacia Policial de Nova Odessa nesta quinta-feira (31) para registar um possível furto do cachorro da família, um vira-lata de pelagem preta e amarela. Segundo a vítima, o cão se assemelha com um pastor-alemão. O suposto furto do animal aconteceu na manhã de ontem na residência da família, no Residencial Triunfo, em Nova Odessa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe estava na residência e ouviu os dois cachorros da família latindo muito. Em seguida, ouviu um barulho no portão. Ao verificar, a mulher viu que o portão tinha sido aberto e que havia apenas um animal dentro da residência. Momentos depois ela viu um carro saindo em alta velocidade e “cantando” pneus.

Desde então, segundo consta no boletim de ocorrência, o cão não foi mais visto. Segundo a vítima, o animal se assemelha a um pastor-alemão, por ter pelagem preta e amarela. Ele tem cerca de 80 centímetros, tem 11 anos, é macho, possui a orelha esquerda caída e atende pelo nome de Marllon.