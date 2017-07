Fundo Social recebe mais de 600 peças de roupas doadas

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa recebeu na semana passada duas doações de roupas que somam 607 peças. A concessionária AutoBAn, por meio do Instituto CCR, entregou 567 peças de roupas da Campanha do Agasalho, enquanto um organizador de evento no Parque dos Pinheiros doou outros 40 itens arrecadados. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes realiza doações a Fundos Sociais de cidades cortadas pelas rodovias de abrangência, assim como outras entidades. A campanha da AutoBAn movimentou colaboradores da empresa, usuários de postos de serviços e projetos sociais parceiros.

Além disso, o advogado Willian Pestana, que trabalha em Americana e reside no Parque dos Pinheiros fez uma festa julina entre amigos e resolveu arrecadar peças como forma de ajudar famílias que necessitam. Itens como cobertor, luvas, camisetas, camisas, bermudas, calças e blusas foram entregues ao Fundo Social.