Freada brusca fere motociclista em Nova Odessa

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Um motociclista ficou ferido em acidente na Rodovia Walter Manzato, na altura da Vila Letônia, em Nova Odessa. O caso ocorreu no último dia 1º, mas o boletim de ocorrência só foi lavrado terça-feira passada.

Segundo V.V.C., que conduzia a moto, ele precisou frear bruscamente quando trocou de faixa na via e se deparou com um veículo Santana que tentava fazer uma ultrapassagem no local.

Ao sofrer a queda, ele recebeu atendimentos de primeiros socorros e depois foi encaminhado ao Hospital Municipal. O motorista do carro teve seu veículo recolhido.