Famílias descobrem furtos em casas ao voltarem de viagem

Duas famílias de Nova Odessa tiveram as casas arrombadas e furtadas. Os crimes foram descobertos nesta terça-feira (3), quando as vítimas retornaram de viagem após as festas de final de ano. As ocorrências foram registradas nos bairros Parque Residencial Klavin e Green Village.

A cabeleireira R.N.C., de 38 anos, teve a casa, na Rua José Pizzo, no Parque Residencial Klavin, invadida na madrugada do dia 30 de dezembro, segundo vizinhos. Ela viajou no dia 23. Os ladrões levaram uma mala, uma sandália, um tênis, dois barbeadores, quatro secadores, uma televisão de 42 polegadas e um videogame portátil.

LEIA TAMBÉM: Homem embriagado bate em carro e tenta fugir a pé

Foto: Arquivo / O Liberal

O mesmo ocorreu com uma moradora do bairro Green Village. Quando P.G.S.A., de 46 anos, chegou de viagem, nesta terça-feira, encontrou sinais de arrombamento nas portas e janelas. Ao entrar na residência, a vítima constatou que haviam furtado duas televisões de 48 e 42 polegadas, duas câmeras de segurança, um computador, um notebook, joias, cartões bancários, talão de cheque e passaporte.

Ambos os casos foram registrados na delegacia do município e serão investigados pela Polícia Civil.