Família vive momentos de terror em assalto a residência

Uma família viveu momentos de terror na manhã desta quarta-feira (28), em Nova Odessa, durante um assalto a residência. Criminosos invadiram a casa, na região central, e fizeram tortura psicológica para roubar dinheiro e objetos de valor. Os assaltantes chegaram a jogar álcool nas filhas do proprietário do imóvel e ameaçaram atear fogo caso não encontrassem o cofre.

Segundo o inspetor da Guarda Municipal de Nova Odessa, Benvindo Osmar, o morador da casa, um homem de 44 anos, foi rendido pelos criminosos por volta das 6 horas quando saiu no quintal para prender o cachorro, um Dogue Alemão, no canil. “O morador disse que escutou o cão latir às 3h30, mas ignorou e voltou a dormir. Quando acordou e foi prender o animal no canil, foi surpreendido pelos assaltantes”, relatou.

O proprietário da casa teria tentado entrar correndo no imóvel, mas os bandidos, um deles armado com um revólver, arrombaram a porta. Além do morador, estavam na residência, a mulher dele e as filhas do casal, de 24 e 14 anos. O homem foi agredido com coronhadas na cabeça. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com a vítima, os criminosos insistiam em saber onde estava o cofre. Quando o morador disse que não havia compartimento de segurança na residência, os assaltantes teriam começado a fazer tortura psicológica com o casal ameaçando atear fogo nas filhas dele. Os suspeitos chegaram a jogar álcool nas jovens.

As meninas foram presas em um dos quartos da casa e os pais dela, amarrados em outro. O morador conseguiu se soltar e aproveitou que os bandidos estavam distraídos em outro cômodo da casa, para correr para fora da residência e pedir ajuda. Ao ouvir os gritos de socorro da vítima, os criminosos fugiram a pé com dinheiro e joias.

Um comerciante que mora em frente a casa da família, ouviu o pedido de ajuda da vítima e chamou a Guarda Municipal. O inspetor não soube informar a quantidade de dinheiro levada, bem como o valor das joias. Segundo ele, o dono da residência teve que tomar alguns pontos na cabeça por conta das coronhadas.

O roubo foi registrado na delegacia do município e será investigado pela Polícia Civil. Ainda não há pistas dos assaltantes.