Galpão de fábrica têxtil pega fogo em Nova Odessa

Um incêndio destruiu um galpão de 5 mil metros quadrados, em Nova Odessa na noite desta segunda-feira. As chamas atingiram, por volta das 19h, o setor de produção da Ober Indústria e Comércio, que atua no segmento têxtil.

Segundo informações passadas pelo Corpo de Bombeiros de Americana, parte da estrutura do telhado desabou e as paredes do edifício precisarão passar por maiores avaliações, uma vez que também correm risco de desabamento. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Ninguém ficou ferido, mas foi necessária a atuação de seis viaturas da corporação, quatro de Americana, uma de Piracicaba e outra e Santa Bárbara d’Oeste.

As chamas só foram controladas por volta das 21h e até o fechamento desta reportagem ainda não havia sido possível identificar as causas do acidente.

No local, os funcionários do período noturno precisaram evacuar o complexo da empresa rapidamente e aguardavam maiores informações na portaria.

Um dos gerentes responsáveis pelo complexo classificou o incêndio como “normal” e disse que foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros uma vez que a brigada de incêndio particular da empresa estaria em número reduzido durante a noite.

A Ober Indústria e Comércio é uma das empresas que pertence a família do vice-prefeito de Nova Odessa, Oscar Berggren Neto (PPS).