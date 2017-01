Ex-gerente de convênios denunciado pelo MPF vai assessorar vereadora

Foto: Facebook_Carol Moura / Reprodução

O ex-gerente de convênios e contratos da Prefeitura de Nova Odessa na gestão do ex-prefeito Manoel Samartin (PDT), Ben-Hur Gomes, acaba de ser nomeado assessor legislativo na câmara, de acordo com a portaria número 344, de 2 de janeiro de 2017. Ele vai trabalhar no gabinete da vereadora Carol Moura (PTN). Uma das irregularidades apontadas pela procuradora da República, Andréia Pistono Vitalino foi a subcontratação de professores e instrutores, que deveriam ser fornecidos pela IEC.

Durante as investigações, a Polícia Federal constatou que uma das professoras contratadas para atuar no programa Projovem era a ex-mulher de Bem-Hur, destacado por Samartin para ser o responsável pela fiscalização do contrato. Ben-Hur acabou se desligando da prefeitura pouco tempo depois, alegando questões pessoais. Procurado pela reportagem, o agora assessor parlamentar informou que prestou esclarecimento ao longo das investigações feitas pela Polícia Federal, mas preferiu não se manifestar sobre a ação oferecida pelo MPF.

LEIA TAMBÉM: Instituto é alvo de outras ações no TJ

Outros personagens do meio político de Nova Odessa também foram denunciados pelo Ministério Público Federal, como é o caso do ex-vereador Paulo Fernando de Alvarenga Campos, que ocupou o cargo de assessor executivo ao longo da gestão do ex-prefeito Manoel Samartin e responsável pela assinatura do contrato com o IEC. Procurado, disse que não poderia se manifestar, pois desconhece a ação até o momento.

Outro denunciado é o ex-assessor jurídico da prefeitura, Julio Cesar Camargo, que, segundo a ação, elaborou o parecer pela contratação do IEC com dispensa de licitação. Atualmente, Camargo ocupa a função de secretário de Administração no governo Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB). “A minha atuação no processo de contratação foi verificar a parte documental, que, na ocasião, estava regular. No mais, os problemas decorrentes do programa não se deram na contratação, mas na execução, sendo que o responsável pela fiscalização e execução era o senhor Ben-Hur Gomes, gestor contratual. Na ocasião, ele atestou e aprovou como melhor escolha a do IEC”, defendeu-se.