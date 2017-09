Ex-diretor terá de devolver R$ 1,4 mi para Prefeitura de NO

O juiz da 1ª Vara de Nova Odessa, Luciano Francisco Bombardier, deu três dias para o ex-diretor da Associação Pró-Saúde de Nova Odessa, José Lourenço Jorge Alvarenga, devolver aos cofres da prefeitura aproximadamente R$ 1,4 milhão. A decisão é uma forma de reaver as verbas aplicadas em 2008 e 2009 na gestão terceirizada do Hospital Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia, sendo que esta destinação foi considerada irregular pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

A atual gestão entrou com uma ação de execução de título extrajudicial na última sexta-feira e foi atendida no mesmo dia pelo magistrado. No entanto, em nota, a assessoria de imprensa do Executivo informou que ainda não foi notificada desta decisão.

O ex-prefeito Manoel Samartin (PDT) já havia sido multado pelo TCE em R$ 10 mil pelo mesmo motivo e por ter sido considerado pelo órgão como “responsável direto pela fiscalização da aplicação das verbas”. Alvarenga por sua vez está sendo acionado para a devolução por ter estado à frente da associação dissolvida em 2013. Atualmente, Alvarenga é médico concursado e continua atuando no hospital. Ele não responde a processo administrativo pelo caso.