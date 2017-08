Ex-comissionada volta à Prefeitura de Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), nomeou nesta terça-feira (22) como assessora de gestão pública a ex-administradora do Hospital Municipal, Adriana Cristina Welsch Ferraz. Ela havia sido exonerada em outubro de 2015 quatro meses após denúncias feitas ao Ministério Público de que a prefeitura locava um imóvel da comissionada para usar como Caps (Centro de Atenção Psicossocial). O episódio acabou com o encerramento do contrato de locação e sua dispensa. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A locação irregular foi denunciada ao MP pelo Sindicato dos Servidores de Nova Odessa. Após mais de um ano de apuração a Promotoria resolveu arquivar o caso. Oito meses após o fim das investigações, agora Adriana exercerá cargo na Vigilância Sanitária. Em nota o Executivo disse que a exoneração não teve ligação com a denúncia.