Etec de Nova Odessa começa a funcionar em outubro

Foto: Prefeitura de N.Odessa / Divulgação

A partir do mês que vem os 700 alunos da Etec (Escola Técnica de Nova Odessa) estudarão no novo prédio da instituição no Jardim Capuava. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo prefeito Benjamim Bill Viera de Souza (PSDB) e pelo presidente da Assembleia Legislativa do São Paulo, deputado Cauê Macris (PSDB). O investimento nesta obra foi de R$ 18 milhões provenientes do governo estadual, além do terreno doado pelo Executivo.

Com a mudança, a instituição ampliará para mil o número de estudantes e de 4 para 13 os cursos técnicos oferecidos. A economia com aluguel mensal será na ordem de R$ 21 mil. “Alunos, professores e todos os colaboradores da escola merecem esse novo prédio. Com certeza haverá muito mais qualidade no aprendizado e, a partir de agora, o ambiente estará à altura dos cursos oferecidos pelo Centro Paula Souza”, disse o prefeito.

A nova unidade conta com 16 laboratórios de Ciências, Eletricidade e Eletrônica, Redes Industriais, Automação e Computação Gráfica. São dez salas de aula, uma quadra poliesportiva, biblioteca, arquivo permanente, anfiteatro com capacidade para 110 pessoas e ginásio de poliesportivo de 1,5 mil metros quadrados.