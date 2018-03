Estudantes conhecem nascente que foi totalmente recuperada

Um grupo de 15 alunos da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) ‘Paulo Azenha’ visitou no dia 13 deste mês aquela que é considerada a ‘nascente modelo’ de Nova Odessa, localizada no Sítio Piraju. Os estudantes conheceram o sitiante Sílvio de Campos e seu filho, Leonardo Campos, que auxiliaram a Prefeitura e a Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) na completa recuperação do local.

Trata-se de uma das principais afluentes do Sistema Lopes, um dos dois aglomerados de represas utilizadas para a reservação de água bruta e que garantem o abastecimento do município. Junto dos proprietários da área rural onde está situada a nascente, os alunos também conheceram as árvores plantadas no entorno e que ajudam na recomposição vegetal da área de preservação ambiental. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Em 2015, a nascente do Sítio Piraju passou por ações de desassoreamento e voltou a produzir água, levando diretamente para a Represa Lopes 2. Além disso, foi cercada e está hoje totalmente preservada. A recuperação de nascentes faz parte do Programa de Sustentabilidade Hídrica, desenvolvido no município desde 2013, além de integrar a Política Municipal de Proteção aos Mananciais de Água.

“Esta nascente é uma das principais recargas das represas Lopes, fundamental na disponibilidade hídrica do município”, destaca a diretora de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Fernanda Dagrela. A visita monitorada foi realizada em conjunto do assessor José Carlos de Castro e da responsável pelo IEC (Informação, Educação e Comunicação), Méria Brito de Jesus, além da professora Maria José Barufaldi.

“É uma maneira de conscientização ambiental dos jovens e de levar até a população a importância de ações concretas para a preservação dos recursos naturais”, completa Dagrela. Em breve será realizada nova visita ao local, desta vez por um grupo de pessoas atendidas em programas sociais no Cras (Centro de Referência de Assistência Social), localizado no Jardim das Palmeiras.