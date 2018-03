Empresa tenta implantar Corpo de Bombeiros em Nova Odessa

Uma empresa campineira formada por bombeiros civis tenta implantar uma unidade da corporação em Nova Odessa. Representantes estiveram na sessão da câmara, na segunda-feira, quando revelaram que querem fazer uma parceria com o município. A prefeitura ainda não foi procurada pela empresa, mas comunicou que está “sempre aberta a receber qualquer projeto que traga benefícios para a cidade”.

O responsável pela empresa, Márcio Carvalho, destacou que também pretende disponibilizar bombeiros civis para empresas, onde eles trabalhariam de forma particular. No entanto, tudo isso depende de um aval do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB). Na terça-feira, a administração informou que desconhece as intenções da empresa.

“Existe sim interesse da prefeitura em ter um Corpo de Bombeiros na cidade. Inclusive o prefeito já fez várias tratativas para viabilizar esse projeto junto ao governo do Estado, mas sempre esbarra nas dificuldades financeiras”, apontou a prefeitura, em nota. Carvalho afirmou que o Corpo de Bombeiro Municipal contaria com uma equipe de, no máximo, oito pessoas.

Ele citou que o atendimento na cidade é feito pelas corporações de Americana e Sumaré. Assim, o deslocamento para Nova Odessa demora até uma hora, de acordo com o empresário. Carvalho disse que, com a instalação do Corpo de Bombeiros Municipal, esse “tempo resposta” diminuiria para dez minutos. Ele ressaltou que o valor do seguro das empresas seria menor. “Tem seguradora que não faz o seguro porque não tem o bombeiro civil que possa dar suporte”, comentou.