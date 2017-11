Empresa cobra Prefeitura de Nova Odessa por porta-sabonetes e papéis

O Hospital Municipal de Nova Odessa pode ficar sem dispensers para o sabonete, papel higiênico e papel-toalha. Isto porque um grupo que fornece materiais de limpeza está brigando na Justiça pela reintegração de posse imediata de 483 objetos que armazenam sabonetes e papéis dentro da unidade hospitalar.

As empresas Valezi e Instituto da Limpeza, de Campinas, estão pedindo uma liminar para que os objetos sejam recuperados, se necessário com arrombamento das portas do hospital, já que não vê mais solução pacífica para o problema que se arrasta desde fevereiro do ano passado. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a petição inicial entregue pelo grupo, em 2015 a prefeitura firmou um contrato para compra dos materiais básicos de higiene. Como forma de tornar mais atrativa a licitação, as empresas ofereceram o empréstimo dos porta-sabonetes, na modalidade comodato, até o final do contrato de aquisição dos produtos.