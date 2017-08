Seis bairros têm vacinação antirrábica neste sábado

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa segue neste sábado, dia 26, com a Campanha de Vacinação Antirrábica. Desta vez a ação acontece nos bairros Santa Rosa, Green Village, Marajoara, Jardim Marajoara, Jardim Planalto e Bela Vista, das 8h às 16h30.

“Iniciamos a Campanha no último sábado e já imunizamos mais de 1.100 cães e gatos. Seguimos com a ação neste sábado e também no dia 02 de setembro e pedimos aos moradores que levem seus bichinhos de estimação para serem vacinados. A vacina é a única forma de proteção contra a raiva”, disse o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato.

Foto: Divulgação

Responsável pelo setor de Zoonoses, a veterinária Paula Faciulli lembrou que moradores dos bairros em que a campanha foi realizada na semana passada que não conseguiram levar seus animais para serem vacinados, podem se dirigir neste sábado a um dos cinco postos de vacinação.