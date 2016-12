Moradores devem buscar atendimento no hospital

Foto: Arquivo / O Liberal

Por conta do recesso nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Nova Odessa, os moradores que necessitarem de atendimento na área da saúde devem buscar o Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. Os serviços nos demais setores de Saúde serão retomados na manhã do dia 03 de janeiro.

“Entre o Natal e Ano Novo é comum termos uma queda na busca por determinados atendimentos e, por isso, manteremos estes serviços suspensos apenas neste período”, explicou o secretário interino da pasta, Vanderlei Cocato.

Entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro estarão fechadas as cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Farmácia Central, CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Vigilância em Saúde, Ambulatório de Especialidades Médicas e também o setor administrativo. “Os pacientes que usualmente utilizam estes serviços ao longo do ano já foram informados sobre o recesso e orientados sobre como devem proceder em casos de urgência e emergência”, explicou o secretário.

De acordo com Cocato, o atendimento no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia segue ininterrupto durante o período. “Nosso hospital segue de portas abertas, 24 horas para atendimentos de urgência e emergência. Preparamos um cronograma especial com médicos, enfermeiros e toda equipe para que a população tenha toda assistência necessária neste período”, explicou o secretário.

As solicitações de transporte para o hospital também seguem sem interrupções, devendo ser feitas pelo telefone 192, no Setor de Ambulância.