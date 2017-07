Levi Tosta assume Secretaria de Esportes de NO

O prefeito de Nova Odessa Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB) nomeou oficialmente o político Levi Tosta, o Levi da Farmácia (PSB) para o cargo de secretário de Esportes. O decreto foi publicado nesta quinta-feira, mas o “namoro” já era antigo. No início de maio o candidato a vereador já havia declarado que esperava do prefeito o convite para assumir o posto no Executivo, já que estava atuando apenas como primeiro suplente da coligação DEM-PSB-PMDB-PPS.

A pasta de Esportes estava desocupada desde o ano passado, quando o colega de chapa, Angelo Réstio, o Nenê (PMDB), deixou o cargo para voltar à câmara como vereador e concorrer às eleições. Foto: Facebook / Reprodução

O novo secretário disse que agora a sua prioridade é viabilizar o campeonato de futebol amador na cidade, sendo que as datas deveriam ter sido divulgadas na semana passada. “Estou buscando parceiros para fazer o campeonato. É algo que assumi e já estava atrasado então precisamos trabalhar com força total. Até o final desta semana devemos ter uma data para anunciar”, declarou Tosta, que desde o dia 17 já acompanhava informalmente os trabalhos feitos na prefeitura.