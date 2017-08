Em Nova Odessa, Central de Ambulâncias funciona em novo local

Foto: Prefeitura de N.Odessa / Divulgação

A partir desta segunda-feira (14), os agendamentos para o transporte social da Secretaria de Saúde de Nova Odessa passam a ser feitos em novo local. O atendimento foi transferido para uma sala no setor de Transportes, na Rua Riachuelo, onde passará a ser feito também o embarque e desembarque dos pacientes que realizam consultas e procedimentos em outras cidades. Com a mudança, o horário de atendimento será ampliado, funcionando das 7h30 às 15h30.

Atualmente, tanto os atendimentos de urgência e emergência quanto o transporte social funcionam no mesmo lugar. “Identificamos que esta situação estava comprometendo o serviço. Recentemente transferimos o agendamento das consultas para o Ambulatório de Especialidades e colocamos uma pessoa exclusiva para este serviço, que antes era realizado diretamente pelos motoristas dos veículos da Saúde. Agora, chegamos em uma nova etapa de ajustes, com a descentralização deste atendimento”, explicou o secretário Vanderlei Cocato.

Com a mudança, a partir de segunda-feira ficarão estacionados no pátio do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia apenas as ambulâncias destinadas ao transporte de urgência e emergências.