Ecoponto de Nova Odessa volta a abrir aos domingos

O Ecoponto do Jardim Monte das Oliveiras, em Nova Odessa, voltou a funcionar aos domingos e ficará aberto das 7h às 13h. A mudança ocorreu após a prefeitura notar um alto índice de descarte irregular de material em frente ao local nos fins de semana. Há três meses, o ecoponto estava funcionando de segunda a sábado. A Secretaria de Meio Ambiente informou que a fiscalização está sendo intensificada com o intuito de coibir o despejo de entulhos em locais proibidos. Foto: Divulgação

“Mudamos o horário de atendimento em outubro por uma questão de economia, mas infelizmente nos deparamos com o descaso de muitos moradores que acabavam descartando seus entulhos na frente do ecoponto ou em outros pontos da cidade. Essa situação nos levou a rever o funcionamento do espaço”, explicou a diretora de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Fernanda Dagrela.

O ecoponto está localizado na Rua Vilhelms Rosenbergs, esquina com a Rua Aristides Réstio. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, aos sábados das 7h às 17h30, e aos domingos das 7h às 13h. O espaço recebe entulho de construção civil (até 1m³ por pessoa), móveis usados, restos de poda, aparelhos eletrônicos, pneus (quatro unidades por pessoa) e materiais recicláveis. A unidade não recebe resíduos orgânicos, perigosos, industriais, hospitalares e farmacêuticos, animais mortos, lâmpadas fluorescentes e nem pilhas e baterias.