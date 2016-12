Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O Ecoponto do Jardim Monte das Oliveiras, em Nova Odessa, ficará fechado apenas nos fins de semana do Natal, entre os dias 23 e 24, e do Ano Novo, no dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias, o espaço ficará aberto para atendimento ao público das 7h30 às 18h. O ecoponto está localizado na Rua Vilhelms Rosenbergs, esquina com a Rua Aristides Réstio.

“Este é um período do ano em que temos uma procura maior pelo ecoponto devido às festas natalinas e também porque muitas pessoas estão de férias e aproveitam para retirar algumas coisas de casa. Para evitar que estes materiais sejam descartados irregularmente, manteremos o ecoponto aberto”, explicou a diretora de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Fernanda Dagrela.

LEIA TAMBÉM: Quarteto arromba loja e furta 12 pares de tênis

Fernanda alerta que ingressamos em um período chuvoso e o descarte irregular de entulhos é uma das causas de enchentes e alagamentos, já que o lixo entope bueiros e galerias pluviais. Além do ecoponto do Jardim Monte das Oliveiras, Nova Odessa possui também outros locais para descarte correto de materiais, que funcionam 24 horas.

Os Locais de Entrega Voluntária estão instalados no Parque Izidoro Bordon (Rua João Bolzan, 475, Mathilde Berzin), Bosque Manoel Jorge (Rua 15 de novembro, s/n, Jardim Santa Rosa) e Rua Manaus, s/n, Jardim São Jorge. Já o Ponto de Entrega Voluntária fica na Praça Central José Gazzetta, no Centro.